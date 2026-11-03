搭载百度文心大模型：小度 AI 手表 Fit 国补 138 元探底，轻薄大屏无感佩戴

7 月 27 日小度 AI 智能手表 Fit 正式发布，定价为 198 元，国补价 159.8 元。

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IT之家从商品页面获悉，这款产品搭载百度 AI 文心大模型，轻触表盘后通过语音提问即可获得智能作答，日常查询天气、穿搭建议、健康饮食方案都能快速得到响应。

它支持 AI 生成精美表盘，用户可以通过语音输入实现个性化定制，轻松生成海底世界、萌宠、国风山水画等多种风格的专属表盘。

小度 AI 智能手表 Fit 配备 1.95 英寸超清全面屏，采用 320*386 分辨率的 IPS 广视角面板搭配弧面玻璃，显示效果清晰顺滑，抬腕即可浏览丰富内容。

整机设计轻薄，薄至 8.8mm、轻至 42g，搭配金属质感中框与表冠，线条流畅兼顾佩戴舒适度与精致感，实现近乎无感的佩戴体验。

该手表内置 100+ 种运动模式，覆盖跑步、骑行、羽毛球、瑜伽等常见运动场景，可以精准记录卡路里消耗与运动时长，相当于将专业运动教练随身携带。

依托百度 AI 算法，它可以对多种运动数据进行专业分析，同步展示运动时长、心率、热量、步数、配速、距离等核心信息，帮助用户全面掌握自身运动状态。

它支持 24 小时全维度健康监测，内置生物追踪光学传感器，可实时监测情绪、压力、心率、血氧等数据，还能自动识别并记录睡眠状态，完整还原整晚睡眠结构。

续航方面，这款手表搭载 300mAh 大容量电池搭配超低功耗芯片，常规使用场景下续航可达 5 天，极限使用场景下最长可以坚持 7 天，无需频繁充电。

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