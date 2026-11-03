初探苹果首款智能家居中枢 HomeView 应用生态：Spotify 离不开 iPhone 18 Pro 等机型配对

IT之家 11 月 3 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（11 月 2 日）发布博文，报道称在苹果首款智能家居中枢 HomeView 上，该设备虽然没有配备 App Store 应用商店，但用户可以配对 iPhone 18 Pro，通过 CarPlay 实现运行 Spotify 等部分多媒体应用。

Broadcasts 应用开发者 Steve Troughton-Smith 于 10 月 31 日在 Mastodon 平台发布系列嘟文，分享了 HomeView 内置应用清单：

类别 内置应用 时间工具 闹钟、计时器、世界时钟 家庭控制 家庭（Home）、广播（Intercom） 媒体与浏览 音乐、播客、Safari 通信 FaceTime、信息 个人信息 日历、提醒事项、查找 其他 天气、设置

此外针对日历、信息等应用，个人内容的显示还涉及配对的 iPhone 或 iPad 是否处于同一 Wi-Fi、是否近期解锁，以及 HomeView 是否识别出使用者。

除了上述 HomeView 内置应用外，部分苹果应用需要通过 iPhone 配对经 CarPlay 接入：

Apple Music Classical

Apple News

Apple TV

有声书（Audiobooks）

在第三方应用方面，该开发者还展示了运行 Spotify 应用界面，表示这些第三方音频、视频应用同样需要通过 CarPlay 接入，依赖附近已配对的 iPhone。开发者明确表示，这类应用只有 iPhone 在附近时才能工作。IT之家附上相关图片如下：

在通信机制方面，HomeView 内部这套机制叫 PebblePlay，在 HomeView 上根据应用提供的界面模板重新构建显示；例如，原来的标签页模板会变成菜单。