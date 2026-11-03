OpenAI Tibo“28 天更新挑战”以两次重置收尾，共 14 天发放 Codex / ChatGPT Work 额度重置

IT之家 11 月 3 日消息，OpenAI Codex 与 ChatGPT Work 团队负责人 Thibault Sottiaux（Tibo）发起的「28 天更新挑战」已于 11 月 2 日正式结束。

这项挑战最终以 11 月 1 日、11 月 2 日连续两天发放“额度重置卡”收尾，分别对应挑战第 27 天和第 28 天。

Tibo 于北京时间 10 月 5 日在 X 上宣布开启“28 天挑战”，在未来 28 天内每天推出一项对大多数 Codex / ChatGPT Work 用户而言具有实际意义的明显改进，否则就向用户发放一次完整额度重置。

IT之家注：最后两天重置并不代表整个 28 天挑战期间只发放过两次额度重置。第三方追踪网站 Did Codex Reset 显示此期间有 14 天提供重置（部分天数里同时提供功能更新和重置），其中第 27 天和第 28 天均属于预存重置。

这项挑战主要围绕产品功能、运行效率、使用额度和模型更新展开。期间，OpenAI 陆续推出多项改进，也多次向用户发放完整额度重置。

根据第三方追踪网站的记录，Tibo 在第 26 天（10 月 30 日）时提前宣布接下来的两天将发放预存额度重置（Banked Reset）。随后，第 27 天和第 28 天分别兑现一次，完成最后两次重置。

Tibo 此次挑战的核心承诺并非每天无条件增加使用额度，而是要求团队持续交付用户能够感知的产品改进，否则以完整额度重置作为一种补偿方式。随着 28 天期限结束，这项挑战也正式告一段落。

相关阅读：