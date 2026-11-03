OpenAI 喊话 2028 美大选候选人：AI 将是重要的必答题

IT之家 11 月 3 日消息，据《商业内幕》2 日晚间报道，OpenAI 首席全球事务官、负责游说事务的克里斯 · 莱汉私下向有意参加 2028 年美国总统大选的人士提出，AI 将成为左右下一届总统竞选的重要议题。

莱汉在一份备忘录中指出，候选人不能只围绕竞选热点准备几套说辞，还需要拿出一套完整的 AI 治理理念。他特别警告民主党人，如果反对建设 AI 发展所需的基础设施，可能会在这场政策争论中处于不利地位。

莱汉认为，数据中心之争的影响可能远远超出地方建设项目本身。随着美国两党开始筹备下一届总统大选，OpenAI 试图借此影响潜在总统候选人对 AI 的认识和公开表态。

一名知情人士透露，备忘录发送给了约六名潜在候选人、几名国会议员和知名政治人士。

莱汉主张，候选人应该向选民提出一条折中路线，既不放任 AI 无限制发展，也不把技术控制权交给自封的精英群体。

莱汉还将 AI 时代与 1932 年提出的“新政”相比较，认为下一任总统有机会重新定义“人们与改变其生活的一股变革性新力量之间的关系”。

在莱汉看来，AI 已开始影响 2026 年的选举。遭到民众反对的数据中心成为生活成本争议的焦点，反映出公众的担忧并不局限于设施建设本身。技术发展过快也让选民感到焦虑，因为他们认为原有的社会契约遭到了破坏。

不过到 2028 年，随着 AI 能力进一步增强、美国民众对技术更加熟悉，形势也会发生变化。莱汉敦促候选人向选民解释，如何确保重大决策仍由人类主导，以及 AI 时代应该如何征税、怎样保护儿童、AI 能否减轻生活负担、美国能否维持技术优势。“能够成功的候选人不会承诺阻止未来到来，也不会简单地相信一切都会顺利解决。他们会向美国人展示如何塑造未来，并从中获益。”