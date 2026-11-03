1581.8 亿美元！苹果 2027 财年最赚钱季度营收有望同比增 10%，刷新单季营收纪录

IT之家 11 月 3 日消息，在最新财报电话会议上，苹果首席财务官凯万 · 帕雷克（Kevan Parekh）预测 2027 财年（2026 年 9 月 27 日周日到 2027 年 9 月 25 日周六）第一财季（2026 年 9 月 27 日周日到 2026 年 12 月 26 日）营收将达到 1,581.8 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.05 万亿元人民币），同比增长 10%，刷新苹果单季营收纪录。

IT之家查询公开资料，目前苹果单季营收纪录由 2026 财年第一财季（2025 年 9 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日）创造，该财季营收为 1,437.56 亿美元（现汇率约合 9,581.9 亿元人民币），同比增长 16%。

在最新财报电话会议上，帕雷克表示在把“供应受限”纳入考量后，预估 2027 财年第一财季营收最高可达约 1,581.8 亿美元（现汇率约合 1.05 万亿元人民币），预估同比增长 7%~10%。

对苹果而言，第一财季由于包含圣诞购物季，通常是全年营收最高、盈利能力最强的季度；若指引兑现，iPhone 等硬件销售与高黏性服务业务将继续成为增长核心。苹果预计服务收入同比增长 8% 至 9%，延续其高毛利、经常性收入驱动的增长模式。

不过，公司整体毛利率预计将落在 45% 至 46% 之间，较此前水平有所承压，原因包括内存成本上升，以及 Siri 人工智能能力扩展带来的相关投入。在费用端，苹果预计运营支出为 204 亿至 208 亿美元（现汇率约合 1,359.74 亿至 1,386.4 亿元人民币），税率约为 17%。