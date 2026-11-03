AI 制药公司“同构实验室”总裁贾德伯格大胆预测：未来所有药物都将由 AI 设计

IT之家 11 月 3 日消息，据彭博社报道，人工智能制药公司同构实验室总裁马克斯 · 贾德伯格相信，未来所有药物都将由 AI 设计，区别只在于这一目标需要多久才能实现。“这一天肯定会到来。我毫不怀疑，未来所有药物都会由 AI 设计。我只是不希望大家被动等待，结果要过 20 年甚至 50 年才能实现。”

当地时间 2 日，贾德伯格在伦敦举行的彭博科技大会上介绍，实验室希望通过 AI 提高新药研发的速度和效率，目前仍处于临床前试验阶段，公司的发展也才刚刚起步。

今年 1 月，同构实验室 CEO 德米斯 · 哈萨比斯曾透露，公司计划年底前启动首批临床试验。

同构实验室由 Alphabet 旗下的谷歌 DeepMind 分拆成立，除了利用 AI 模型自主研发药物，还为礼来、诺华等生物制药企业提供药物研发技术。

同构实验室累计融资约 27 亿美元（IT之家注：现汇率约合 179.97 亿元人民币），投资方包括 Alphabet 和 Thrive Capital。该公司近期正洽谈新一轮融资，估值有望达到 400 亿美元（现汇率约合 2,666.16 亿元人民币）或更高。今年 5 月公布上一轮融资时，同构实验室并未透露公司估值。

同构实验室成立于 2021 年，由当时担任谷歌 DeepMind CEO 的哈萨比斯领导，希望在蛋白质结构预测模型 AlphaFold 取得的突破基础上继续推进药物研发。今年 8 月，哈萨比斯转任谷歌 DeepMind 董事长和 Alphabet 首席科学家，同时继续担任同构实验室 CEO。

同构实验室自主研发的药物主要用于治疗癌症、免疫系统疾病和炎症。

贾德伯格认为，过去的新药研发很大程度上依赖反复试错，找到的也多是比较容易取得的成果。“我认为，人类其实并不擅长研发药物。我们能有这么多优秀的药物，简直是个奇迹。”