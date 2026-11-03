男子用 AI 破解 AI 平台接口：400 多万个账号薅积分、偷算力卖钱，被判刑 3 年缓刑 3 年

IT之家 11 月 3 日消息，据上海法治报 11 月 2 日报道，上海市首例利用 AI 伪造签名、盗用大模型算力案于近日宣判。

2025 年 12 月，有技术基础的宗某某自学调用 AI 平台 API 接口的“教程”后，动起了“薅羊毛”的念头。他盯上了一家人工智能企业运营的大模型聚合平台：用户登录后消耗积分，就能生成图片和视频，平台则要按次向上游模型厂商支付算力成本。

宗某某先用技术手段摸到了平台不对外开放的接口，随后自建了一个“中转网站”，对外低价售卖 AI 绘图、视频生成服务 —— 网站看起来是他的，实际后台使用的全是大模型聚合平台的付费算力，相当于把别人家的“电”偷偷接来卖钱。

此后平台多轮升级防护，都被他一一绕过，直到今年 3 月，被害公司发现后台数据异常后报案，宗某某被抓获归案。此时，他已非法调用平台接口 29 万余次，靠转卖生成服务违法所得 3.4 万余元。

该案中，宗某某的作案过程是一场“用 AI 攻破 AI”的攻防战。起初，他用 AI 编写自动化注册脚本，买来大量邮箱账号，批量注册了近 30 万个免费账号组成“账号池”轮换调用；平台增加 IP 注册限制后，他又用 AI 工具绕过拦截。

今年 1 月，平台升级防护、新增电子签名校验机制，这也没能拦住他 —— 他利用 AI 工具制作成自动化脚本自动伪造签名，持续绕过校验发起调用。会员账号、注册邮箱、IP 地址、电子签名，被害公司的一道道防线被逐一攻破。

今年年初，被害公司发现，他们旗下的两款视频、图文设计应用，突然在短时间内涌入了 400 多万个由同一 IP 地址注册的用户。

近日，经徐汇区检察院提起公诉，徐汇区法院以非法获取计算机信息系统数据罪，判处宗某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。