微软 Surface 鼠标（第 2 代）国行开售：688 元，支持高级触觉反馈

IT之家 11 月 3 日消息，微软 Surface 蓝牙无线鼠标（第 2 代）国行版于今日正式开售，定价为 688 元。该鼠标专为 Surface 生态打造，采用硅胶顶盖材质，整体造型圆润简洁，亮铂金配色与 Surface 笔记本外观风格统一，可无缝融入微软设备桌面生态。

该鼠标搭载 微软蓝影追踪技术（Microsoft BlueTrack），成像速率动态调节最高可达每秒 4000 帧，X-Y 分辨率为 39.4 点 / 毫米，追踪速度最高达每秒 762 毫米；传感器默认 1000 dpi，支持在 400 dpi 至 2400 dpi 之间调节。

该鼠标搭载高级触觉反馈功能，在 Windows 11 系统下可为点击、拖动和滚动提供细腻精准的振动反馈，支持贴靠助手、窗口化管理、滑块控件、拖放以及 Microsoft 365 中的 PowerPoint 应用等场景。

其配备可自定义操作按钮，配合 Surface 应用即可将常用工作流或快捷指令映射至该按键，实现一键直达；鼠标共设 4 个按键，包含左键、右键、中键点击以及自定义操作键，滚轮为机械结构，支持全平面垂直滚动。

续航方面，鼠标随附 2 节 AAA 碱性电池，至高可提供 6 个月电池续航，减少频繁更换电池的麻烦，满足长时间办公需求。

该鼠标采用蓝牙 6.0（2.4GHz 频段），支持 Swift Pair 快速配对，最多可同时连接 3 台设备并轻松切换；无线连接范围露天区域 10 米，办公环境约 5 米，兼顾家用与移动办公场景。

IT之家附详细参数如下：

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