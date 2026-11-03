福特上线“隐私承诺”，号称能让车辆“断网”、阻止传输驾驶数据

IT之家 11 月 3 日消息，当代的汽车能够收集海量驾驶数据，从驾驶员踩刹车的力度、经常导航前往的目的地，到最常使用的车载功能，无所不包。随着汽车越来越智能化，车企的汽车制造业务与科技业务之间的界限也愈发模糊。

当地时间 2 日，据外媒 insideevs 报道，福特希望让车主知道：只要开的是福特汽车，想阻止车辆向外传输驾驶数据并不难。

福特本周上线了“隐私承诺”（Privacy Promise）网站，详细介绍公司收集哪些车联网数据。不同车型收集的信息有所区别，或涉及车辆位置、驾驶习惯、故障诊断信息，以及通过车辆和福特手机 App 获取的其他数据。

福特首席隐私官克里斯汀 · 琼斯在接受《美国汽车新闻》采访时说：“我们的最终目标是，如果车主完全不愿意向福特分享任何车联网数据，就可以选择关闭数据共享，让汽车基本回到上世纪 80 年代的状态。我们希望车主能够重新体验那种传统汽车的使用方式。…… 信任真正来自透明度。我们的职责就是尽可能做到完全透明。”

当然，关闭数据共享也有代价。汽车如果拒绝向福特提供位置信息，就无法同时要求福特提供实时路况等周边信息。因此，车主一旦关闭联网导航、网络连接以及福特 App 中的定位功能，部分车载功能也会失效。

福特也面临同样的取舍。公司需要通过车联网数据了解车主喜好，进而开发和调整车载功能。如果车主拒绝分享数据，福特就得另寻他路，让车载功能适应联网程度较低的使用环境。

福特推出“隐私承诺”网站前不久，通用汽车刚刚就驾驶数据共享问题达成 2.2 亿美元（IT之家注：现汇率约合 14.66 亿元人民币）的和解协议。通用汽车被指控在 2016 年至 2024 年期间，通过 Smart Driver 项目向数据经纪商出售驾驶数据。福特则明确强调，公司不做这种生意。