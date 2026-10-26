“三排大 7 座”新福特锐界 L 将于 10 月 29 日发布

IT之家 10 月 26 日消息，福特汽车宣布，新福特锐界 L 将于 10 月 29 日 18:00 在成都发布。

动力方面，新福特锐界 L 提供燃油和混动两种动力供选择，均搭载 2.0T 发动机，燃油版车型最大功率 185 千瓦，混动版综合功率可达 202 千瓦，均有两驱和四驱系统可选，预计整体动力参数与现款车型保持一致。

IT之家注意到，作为改款车型，新车针对外观造型和内饰进行了小幅调整，车门把手依旧是全隐藏式设计，主要升级了智能座舱，搭载了 8155 车机芯片，并接入双 AI 语音大模型。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5011/1961/1773mm，轴距为 2950mm，车身长度因为新包围的缘故小幅增加 11mm。

新车采用 2+2+3 的七座布局，主要针对二层头等舱进行升级，座椅应用了 32 处人体工程学，配备 14 点气动按摩、气动腿托等配置。同时，新车在 B 柱增加把手，方便老人和孩子上下车。

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