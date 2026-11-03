我国广电视听形成“两个 10 亿”超大规模市场格局：电视大屏用户超 10 亿，网络视听用户达 10.99 亿

IT之家 11 月 3 日消息，据新华社，《中国广播电视和网络视听发展报告（2026）》今日在京首发。

报告显示，截至 2025 年底，我国电视大屏用户合计超过 10 亿，网络视听用户规模达 10.99 亿，广电视听发展形成“两个 10 亿”并进的超大规模市场格局。

这是国家广播电视总局首次将《中国广播电视全媒体发展报告》与《中国视听新媒体发展报告》整合编撰，把广播电视与网络视听纳入同一研究框架。报告由国家广播电视总局部署、发展研究中心组织编写，试图打通大屏与小屏、内容生产与传播渠道、公共服务与行业治理之间的链路。

数据显示，2025 年，我国电视大屏消费总时间为 6387 亿小时，屏前观众日均收看 4 小时 5 分钟；网络视听用户人均单日使用时长为 201 分钟。网络视听（指通过互联网传输的音视频内容服务，涵盖长视频、短视频、直播等形态）在用户时长上的占比已超过传统电视直播。

收入结构则反映了行业重心的迁移。2025 年全国广播电视和网络视听行业总收入为 15464.29 亿元，同比增长 5.22%，较“十三五”末增长 67.82%。其中网络视听服务机构收入占 53.63%，超过行业总收入的半数，成为拉动增长的主要部分。

由国家广播电视总局、北京市人民政府主办，北京市委宣传部、北京市广电局、北京市朝阳区委区政府承办的 2026 中国广播电视精品创作大会将于 11 月 4 日至 5 日在北京会议中心举办。

本次活动将集中发布五大权威报告，分别为《中国广播电视和网络视听发展报告（2026）》《广电视听全媒体传播效果报告》《2026 中国电视剧（网络剧）发展报告》《2026 年上半年大屏用户收视行为分析报告》《北京广播电视和网络视听发展报告》。截至IT之家发稿，报告全文尚未公开。