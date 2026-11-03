消息称微信鸿蒙版 App 开启“群消息免打扰仍通知”功能灰度，可单独设置部分内容提醒

IT之家 11 月 3 日消息，据博主 @伤心萨摩耶Ciuciu 昨晚透露，微信鸿蒙版 App 已在 8.0.23 版本开启了“群消息免打扰仍通知”功能灰度。
开启群消息免打扰之后，群设置新增以下消息仍通知，可设置 @我、@所有人、群公告以及指定群成员的消息在群消息免打扰时仍通知。
参考IT之家昨日报道，微信鸿蒙版 App 在华为应用市场（App Gallery）开启了 8.0.23.33 正式版本升级。和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。据用户反馈，8.0.23 版本的微信新增了如下特性：
部分 Flutter 跨端页面（如朋友圈、听一听、表情管理等页面）响应系统字体粗细；
更换铃声选择界面右上角新增铃声设置入口，支持启用或停用个性化内容推荐；
发表视频号内容时新增添加标注，视频号已发布的内容点击分享同步新增添加标注；
发现-直播-更多直播新增搜索按钮；
听一听主页面右下角新增小微分支入口浮动按钮，并根据当前页面内容弹出对应提示词，可快速使用听一听相关问小微功能，播放页面点击分享新增问小微（主页面右下角浮动按钮为逐步开放）；
公众号图标焕新，对齐其他端；
好友昵称、群昵称、备注、微信号、地区等信息支持长按复制；
服务号信息流页面已关注的服务号发布的文章支持长按，选择不再关注或删除文章消息；
聊天中的图片或视频点开右下角此聊天中的图片视频按钮样式更改；
服务号信息流-推荐的贴图长按新增转发；
聊天工具新增问小微（逐步开放，需账号灰度到小微主体）；
直播页面支持显示当前直播转发分享人数；
听一听浮标样式焕新；
在具有管理权限的群聊中查看群成员资料，进群方式中邀请该群员进群的群员昵称变更为蓝色可点击状态；
支持展示其他端设置的朋友圈点赞彩蛋；
视频号内容点击分享新增问小微（逐步开放，需账号灰度到小微主体）；
服务号的通知提醒红字部分新增新通知的服务号名称提醒，由 [n 条消息] 变更为 [xxx 等 n 条消息]；
修复打开图片延时这个老大难问题；
群收款右上角新增导入，支持在发起群收款时导入账单、群接龙、历史群收款（逐步开放，支持 8.0.22 及以上版本）；
灰度开放了合并发图（给好友发送图片和视频，若选择三张及其以上的内容，会弹出“发送后合并展示”选项）功能；
修复了一些已知问题。
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