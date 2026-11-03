真“全面屏 iPhone”：开发者放出小米 REDMI K20 Pro 刷苹果 iOS 16 测试固件包

IT之家 11 月 3 日消息，随着 AI 技术突飞猛进，许多开发者在大模型辅助加持之下对各种老旧机型进行折腾，例如目前就有开发者“你说喜欢是装的”放出了小米 REDMI K20 Pro 手机刷苹果 iOS 16.5 的测试包。

▲ 图源“你说喜欢是装的”（下同）

据开发者介绍，该方案支持双系统 / 数据持久化。与部分移植方案不同，该项目没有采用上游 u-boot 方案，主要原因是 REDMI K20 Pro 不具备 A/B 分区。

刷入过程中，工具会清除手机原有安卓数据并重新创建分区，同时暂时替换 TWRP Recovery，用户后续可以通过脚本恢复。

在启动方式上，用户可以通过正常启动进入 Android 系统；如果设备已经获取 Root 权限，则可以借助开发者提供的 Magisk 模块一键切换至 iOS 16，也可以通过同时按下音量上键和电源键启动 iOS。

开发者强调，该方案仍属于测试版本，不对功能完整性和运行稳定性作任何保证，刷机过程中有可能导致设备“变砖”，产生的风险及后果均由用户自行承担，不建议缺乏相关经验的用户贸然尝试，IT之家随附地址：

公开信息显示，小米 REDMI K20 Pro 正面采用了一块 6.39 英寸 2340 x 1080 分辨率的 AMOLED 面板，由于该机采用 2000 万像素升降式前置摄像头方案，从而实现了“无刘海 / 灵动岛”的“真全面屏”视觉效果。

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