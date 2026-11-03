苹果 App Store 将推新规：约会、AI 伴侣类应用分级必须为 18+

IT之家 11 月 3 日消息，苹果今日宣布，将针对 App Store 推出全新年龄分级要求，具备位置共享功能，或提供约会和真实 / 虚拟恋爱关系服务的 App 分级必须为 18+。

从 11 月 16 日开始，开发者在 App Store Connect 填写年龄分级问卷时，必须申报应用是否包含位置共享功能，以及约会和 AI 伴侣相关功能，IT之家附官方定义如下：

位置共享（Shared Location）：与其他人或群组共享现实世界的位置信息。

约会和恋爱关系（Dating and Relationships）：支持真实用户之间建立约会或恋爱关系的功能，或 / 和能够与进行性或浪漫内容互动的虚拟伴侣。

苹果表示，包含真实 / AI 约会和恋爱关系功能的应用，最低年龄分级将设定为 18+；而包含位置共享功能的应用，分级需要看具体地区。

例如在巴西，包含位置共享功能的应用必须获得 A16 年龄分级，包含约会和恋爱关系功能的应用则必须获得 A18 年龄分级。如果开发者认为自己的应用符合更低分级条件，如专门开发给父母和孩子共享位置的应用，可以向巴西司法和公共安全部申请降低分级。

开发者提交应用更新或修改年龄分级问卷时，必须完成上述申报。所有应用必须在 2027 年 1 月 12 日前完成申报。