乘联分会：10 月全国新能源乘用车厂商批发销量预估达 180 万辆，同比增长 12%

IT之家 11 月 3 日消息，据乘联分会消息，2026 年 10 月，全国新能源乘用车厂商批发销量预估达到 180 万辆，同比增长 12%，环比增长 8%，实现同环比持续走强，标志着新能源板块在经历前期调整后已进入强势筑底的复苏通道。新能源增速显著高于同期整体车市大盘，新能源车成为稳定乘用车市场平稳发展的核心引擎。

受益于头部车企加速电动化转型与消费环境驱动，10 月多家主流车企新能源批发销量刷新同期历史纪录，印证国内车企电动化转型成效凸显。10 月比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、零跑汽车是前五名车企，这 5 家领军车企均实现销量同比环比较强增长，稳定了新能源车增长态势。上汽大众、一汽大众等合资新能源乘用车同比增速翻倍；吉利汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车、小鹏汽车、长城汽车 10 月销量创自身历史新高。这些车企覆盖自主、合资及新势力品牌，说明电动化转型已从“少数先行”演变为“全行业共识”，技术迭代与新品投放节奏加快，市场表现持续提升。

2026 年 9 月，全国乘用车市场新能源批发销量万辆以上厂商的销量之和，占总体新能源乘用车当月销量的 93%。根据目前初步汇总数据，这些 9 月新能源销量万辆以上厂商企业的 10 月销量为 162 万辆。目前大部分厂商销量基本都已经锁定大数，因此按照 9 月结构占比结合 10 月数据，测算 10 月的全国新能源乘用车批发销量为 180 万辆。