游戏粉丝声称愿意出资 500 万欧元，希望协助育碧恢复开发《波斯王子：时之砂重制版》

IT之家 11 月 3 日消息，一名自称《波斯王子》粉丝 @NachoRB10 向育碧（Ubisoft）公开致信，希望协助官方恢复 《波斯王子：时之砂 重制版（Prince of Persia：The Sands of Time Remake）》的开发工作，并推动游戏最终发售。

尽管这名粉丝目前尚未公开真实身份，但其表示已经准备了超过 500 万欧元（IT之家注：现汇率约合 3,726.6 万元人民币）的初步预算，愿意提供这笔资金，让育碧评估重启项目的可行性。

不过，这笔资金并非无条件投入开发。其强调，双方需要先达成正式协议，确认重启《波斯王子：时之砂 重制版》在技术、商业及其他方面具备可行性，并符合育碧认可的相关条件。是否恢复开发，最终决定权仍完全掌握在育碧手中。

目前，提案者希望找到能够联系育碧的官方渠道，将这份提案提交给相关部门。他表示，自己的目的并非盈利、获取销售分成或取得任何知识产权，只是希望这款重制版能够顺利问世，让玩家有机会体验开发团队此前付出的努力。不过截至目前，育碧尚未对相应提议作出回应。

IT之家注意到，育碧早在 2020 年 9 月就公布了《波斯王子：时之砂 重制版》项目，最初计划于 2021 年 1 月发售，随后经历多次延期。项目最初由育碧印度浦那（Ubisoft Pune）和孟买（Ubisoft Mumbai）工作室负责开发，2022 年转交育碧蒙特利尔（Ubisoft Montreal）接手，此后又经历多轮调整与开发方向重整。

2025 年 11 月，网络上曾流出一段长约 10 分钟的《波斯王子：时之砂》重制版开发演示视频。据称，相关内容来自 2024 年第一季度的一场内部演示，展示了动作捕捉演出、剧情介绍，以及法拉（Farah）角色形象的调整。

然而，2026 年 1 月 21 日，育碧正式宣布取消《波斯王子：时之砂》重制版的开发。官方解释称，开发团队未能达到玩家应得的品质标准，如果继续推进项目，还需要投入更多时间和资金，整体成本已经超出公司能够负责任承诺的范围。育碧同时表示，不希望推出一款辜负《波斯王子：时之砂》这一经典作品所承载意义的游戏。