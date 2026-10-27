《刺客信条：黑旗 记忆重置》游戏最后一次大型更新今日上线：新增新游戏 + 模式、噩梦难度等

IT之家 10 月 27 日消息，育碧今天宣布，《刺客信条：黑旗 记忆重置》游戏今天将上线最后一次大型内容更新，上线时间预计为 UTC 14:00（北京时间 22:00），全平台同步推送。

据介绍，本次更新最重要的内容是新增“新游戏 +”二周目模式，玩家可将一周目获得的大部分物品和解锁内容继承至新游戏，以下是具体继承内容：

爱德华的全部工具、升级项目、已解锁武器与饰品。

寒鸦号的所有升级、已解锁指挥官技能以及宠物。

指挥官不会随船保留，需要重新招募

背包内所有金币、材料与贸易货物。

新游戏 + 中将使用一套全新货币

与主线任务相关的道具将会清除

全部已解锁的可自定义服装及其选项。

藏身处进度、技能以及艺术收藏。

肯威舰队的所有船只。

但地图迷雾会重置，要塞需要重新攻占。

百科条目，包括所有已获取、已完成的藏宝图。

商城购买的物品。

官方介绍，每开启一轮新游戏 +，这片海域都会变得更加凶险。精英士兵出现频率提升，满级船只也会开始在海上巡逻。每次重新启程，游戏难度都会逐步递增。最多可以开启新游戏 +++++（也就是五轮新游戏）。

IT之家注意到，本次更新还将带来“噩梦模式”：没有重来的机会、不留一丝情面，游戏将变为一场残酷的生存苦战，每一场对决都可能是您的终局。敌人反应更快、伤害更高，迟疑就会遭受严惩。加勒比海风光依旧绮丽，但浪涛之下、海天尽头，死亡正等候着疏于防备之人。