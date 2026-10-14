育碧计划关闭芬兰 RedLynx 工作室，新加坡工作室也面临大幅裁员

IT之家 10 月 14 日消息，据游戏媒体 Game Industry 今天报道，育碧计划关闭芬兰 RedLynx 工作室，新加坡工作室也将面临大规模裁员，此举旨在推进重组计划、削减成本。

育碧表示：“我们已经通知团队：公司拟关闭位于芬兰的 RedLynx 工作室。该计划需遵循当地协商程序，预计最多影响 52 个岗位。育碧新加坡工作室将削减 70 个岗位，使人员规模与未来项目制作相匹配。新加坡仍是育碧全球体系的重要部分，我们高度重视他们的贡献，也深知这一决定可能对同事们造成影响。我们承诺在整个过程中为团队提供支持，并以审慎、尊重的态度推进相关工作。”

IT之家了解到，RedLynx 工作室于 2011 年被育碧收购，代表作品有《特技摩托 2》《特技摩托 HD》，最后一款作品为 2019 年发行的《特技摩托：聚变》，之后该工作室逐渐变为育碧支援团队。

2025 年，RedLynx 曾进行过一轮裁员。当时该工作室从多平台游戏开发商转型为“专注于小屏游戏”，开发两款未公布的手游。据了解，RedLynx 目前尚未被分配到任何项目，也没有能够独立持续运营的游戏作品。