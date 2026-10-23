18 年未曾磨一剑，曝育碧《超越善恶 2》仍未进入正式开发阶段

IT之家 10 月 23 日消息，当地时间 22 日，据外媒 VGC 报道，育碧开发多年的《超越善恶 2》仍处于预制作阶段，尚未进入正式开发。

《超越善恶 2》最早于 2008 年公布，2017 年重新亮相后，至今仍没有“近期发售”的迹象。游戏创作者米歇尔 · 安塞尔于 2020 年离开育碧，并宣布彻底退出游戏行业，转行从事野生动物方面的工作。

法国媒体 Origami 的消息称，18 年过去，《超越善恶 2》仍未进入正式开发阶段。消息称数百人参与《超越善恶 2》的开发，主要集中在育碧蒙彼利埃工作室，团队至今仍未确定游戏的具体方向。

2019 年至 2022 年间，开发团队原本打算将《超越善恶 2》做成一款拥有多个星球、支持玩家匹配组队的多人游戏，打造类似《命运》或《堡垒之夜》的“第三空间”，让玩家下班后可以与朋友一起在游戏里消遣。

此后，《超越善恶 2》的定位却反复出现变化，先是从线上多人游戏转为四人组队模式，随后又缩减至两人。按照最新方案，游戏将以单人冒险和剧情体验为主，同时支持合作游玩。

游戏风格也经历了多次调整。消息人士称，几年前，开发团队曾将《超越善恶 2》构想为“太空版《塞尔达传说》”，当下则更接近失眠组《漫威蜘蛛侠》系列。

消息人士认为，《超越善恶 2》多年来看似“一直不可能”被取消，但育碧的新一轮重组及随之而来的多轮裁员，或许会打破这种局面。

不过，尚无迹象表明育碧准备取消该项目。今年早些时候，育碧宣布重大组织架构调整，将旗下开发团队划分为多个自主运营的“创意事业部”。

据IT之家了解，《超越善恶 2》被列入其中一个创意事业部负责的项目，游戏创意总监法齐 · 梅斯马尔随后回应称，开发团队仍将全力以赴，专注于为玩家打造一款出色的游戏。

2024 年，《超越善恶 2》创作者米歇尔 · 安塞尔曾回顾自己在育碧任职期间的开发经历，认为管理层之间的分歧是导致项目陷入困境的主要原因。