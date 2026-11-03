Steam 新一周游戏销量榜公布：《影之刃零》反超《COD：MW4》登顶双榜

IT之家 11 月 3 日消息，Steam 平台现已公布了最新一周游戏销量排行榜（2026 年 10 月 27 日 - 2026 年 11 月 3 日，无免费游戏），IT之家注意到，《影之刃零》反超此前连冠的《Call of Duty®: Modern Warfare® 4》，同时登顶全球区与国区区榜首，新游《深空当铺：可能是偷的》首次上榜即冲入全球前 5，《足球经理 27》预购版也携 -10% 折扣进入全球榜单。

全球榜单：

影之刃零

Call of Duty®: Modern Warfare® 4

AION 2

深空当铺：可能是偷的

Moon Sweepers

EA SPORTS FC™ 27

红色沙漠：增强版

黎明杀机

红色沙漠：增强版 - 未知征途

FINAL FANTASY RESONANCE

国区榜单：