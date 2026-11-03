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首页 > 游戏之家>游戏快报

Steam 新一周游戏销量榜公布：《影之刃零》反超《COD：MW4》登顶双榜

2026/11/3 21:31:28 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 11 月 3 日消息，Steam 平台现已公布了最新一周游戏销量排行榜（2026 年 10 月 27 日 - 2026 年 11 月 3 日，无免费游戏），IT之家注意到，《影之刃零》反超此前连冠的《Call of Duty®: Modern Warfare® 4》，同时登顶全球区与国区区榜首，新游《深空当铺：可能是偷的》首次上榜即冲入全球前 5，《足球经理 27》预购版也携 -10% 折扣进入全球榜单。

全球榜单：

  • 影之刃零

  • Call of Duty®: Modern Warfare® 4

  • AION 2

  • 深空当铺：可能是偷的

  • Moon Sweepers

  • EA SPORTS FC™ 27

  • 红色沙漠：增强版

  • 黎明杀机

  • 红色沙漠：增强版 - 未知征途

  • FINAL FANTASY RESONANCE

全球周销量排行榜

国区榜单：

  • 影之刃零

  • 深空当铺：可能是偷的

  • Call of Duty®: Modern Warfare® 4

  • 《NBA 2K27》

  • Sons Of The Forest

  • 黎明杀机

  • Age of Empires IV: Anniversary Edition

  • Moon Sweepers

  • Grand Theft Auto V 增强版

  • 红色沙漠：增强版

中国周销量排行榜

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关键词：Steam影之刃零使命召唤：现代战争 4

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