总台央视频 CPOPwave 长红 IP 和十大优秀出海案例发布，含《原神》、《凡人》动画等

IT之家 11 月 3 日消息，总台央视频 CPOPwave 长红 IP 和十大优秀出海案例昨晚正式发布。

IT之家附具体名单如下：

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CPOPwave 是中央广播电视总台旗下央视频推出的中国潮流 IP 活动品牌，秉持“让热爱开源，与世界共燃”的理念。首届 CPOPwave 发布之夜于 2025 年 6 月 5 日上线播出，首届 CPOPwave IP 为《黑神话：悟空》。

本次发布之夜于 11 月 2 日晚在浙江濮院时尚小镇的翠冷台举办，由中央广播电视总台、中国外文局、中共浙江省委宣传部共同指导，总台视听新媒体中心、总台浙江总站、总台研究院、当代中国与世界研究院、中国外文局文化传播中心承办。

该活动是 2026 年世界互联网大会乌镇峰会（11 月 2 日至 5 日在浙江乌镇举办）期间的配套活动之一。峰会期间，文化新三样 ·CPOPwave2026 中国潮流 IP 全球对话年度活动于 11 月 3 日在乌镇启幕，以“站在今天，中国 IP 的下一个机会是什么”为核心议题，聚焦潮流 IP 产业创作生产机制、全球化运营、AI 应用、版权合规等话题。

活动现场还发布并解读了《中国潮流 IP 出海报告（CPOPwave2026）》，该报告基于海外数据分析，并首次引入生成式多智能体社会孪生等前沿方法，梳理年度优秀出海标杆案例。此外，濮院时尚小镇还配套推出 CPOPwave 沉浸群像展（11 月 2 日至 8 日）。

发布之夜另设有“特邀 IP 亮相”环节，包括《抵抗者》和《影之刃零》。

关于入选 IP：《原神》是米哈游开发的开放世界游戏，2020 年上线；《凡人》动画即改编自忘语同名小说的 3D 系列动画《凡人修仙传》，第一季于 2020 年 7 月 25 日首播；《哪吒之魔童闹海》是 2025 年上映的动画电影，国内票房最终达 154.46 亿元，并登顶全球动画电影票房榜；《浪浪山小妖怪》同为 2025 年上映的动画电影，票房 17.19 亿元，是中国内地二维动画票房冠军。