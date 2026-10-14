米哈游法务部：《原神》线下测试人员泄密至境外终被追责，被判赔偿 50 万

IT之家 10 月 14 日消息，米哈游法务部今日发文披露，《原神》线下测试人员泄密至境外终被追责，被判赔偿 50 万。

近日，《原神》线下测试泄密未公开角色、活动信息商业秘密侵权案件迎来终审结果。法院二审驳回上诉，维持一审判决，认定测试人员金某侵犯商业秘密，判令其停止侵权并赔偿米哈游经济损失及合理开支共计 50 万元。

此前米哈游法务巡查发现，网络上出现了涉及《原神》4.4 版本多个未公开角色、道具、活动信息的相关图片，图片的标注为 Telegram 电报群“Chalice_Leaks”（现已关停）。

经调查，系游戏测试人员金某，在签署保密协议后受邀参与《原神》线下测试，协议明确约定不得以任何形式对保密信息进行复制与保存，不得向第三方披露测试内容。然而，金某在测试期间仍擅自使用手机拍摄游戏未公开内容，并将相关偷拍照片发送至“Oaemin”等人，而“Oaemin”作为境外 TG 频道的管理人员，将上述未公开内容在频道内发出，致使上述内容在全网大范围传播。

金某故意对外披露本应严格保密的测试环节内部信息，造成关键研发内容外泄，米哈游随即依法向法院提起商业秘密侵权诉讼。

此外，“Oaemin”还多次引诱、教唆金某购买偷拍设备，以及采用记忆的方式进行泄密，并通过套取测试过程中的保密信息，将金某发送的未公开角色“浮锦”的偷拍照片进行 AI 化处理后再发出，意图逃避调查和追责，但仍被准确定位，目前针对该账号控制人员翟某的诉讼在另案处理中。

IT之家从公告获悉，法院一审认定，金某泄露的上述未公开信息属于米哈游商业秘密，金某实施了以不正当手段获取权利人商业秘密以及披露该商业秘密的行为，构成侵权，并判决停止侵权，赔偿损失及合理开支共计 50 万元。

金某上诉后，法院作出二审判决，认定金某在与翟某的聊天中有提到“签了合约的，50 万”等信息，表明其明知实施被诉行为的相应后果，对一审判赔金额予以认可，最终驳回上诉，维持原判。

米哈游法务部表示，境外泄密频道运营人员存在的招募、教唆、引诱测试者实施泄密的侵权行为也将被严惩。米哈游保有完整的技术溯源与法律追诉能力，跨境传播不是免责的屏障。