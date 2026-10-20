AI 降低克隆游戏门槛，独立开发者开始谨慎公开创作内容

IT之家 10 月 20 日消息，电子游戏行业自诞生之初，就一直存在开发者模仿竞品做“克隆游戏”的现象，作品原创度高低不一，各大游戏平台对这类作品的监管力度也参差不齐。但如今 AI 编程工具大幅降低了克隆游戏的制作门槛，效率极高，导致许多开发者在公开早期作品时变得格外谨慎。

IT之家注意到，上周末，工作室 Alliance Arts 原定配合 Steam 新品节上线、对外公开试玩的恶魔主题俄罗斯轮盘酒局游戏《Drunken Goddess Reflux》宣布延期放出公开 Demo。

工作室在当地时间上周五晚间的社交媒体帖子中写道，除了直播内容管控方面的顾虑，“我们担心 Demo 中的素材会被他人利用 AI 或其他工具，快速模仿、复刻本作的美术风格与游戏玩法，甚至这类仿品会赶在我们正式发售之前抢先推出。”

因此，开发者现在计划仅在封闭试玩专场发放 Demo，参与者必须遵守游戏录像、直播内容发布的相关约定。

不止 Alliance Arts 一家工作室开始采取这种保守的思路保护创意。《请出示证件（Papers, Please）》的制作者卢卡斯 · 波普（Lucas Pope）在 4 月一期播客中谈到，大体而言：“开发阶段我不会轻易对外聊项目，因为我不确定内容会不会被 AI 抓取，或是被人抄袭等等…… 再次聊起手头正在开发的作品，我心里总觉得不踏实。”

游戏到底属于谁？

近几个月，对于创意被 AI“抓取盗用”的担忧，对不少独立开发者而言早已不是理论上的假想。今年 3 月，开发者芙蕾雅 · 霍尔默（Freya Holmér）分享了一款原型游戏视频：一款围绕中心旋转支点游玩的俄罗斯方块类游戏，在社交平台迅速走红。可短短几天后，霍尔默就发现出现了大量靠 AI 快速克隆的仿作。在她自己的版本上线前，这套基础玩法已经被做成可游玩版本到处传播。

面对抢先出现的大量克隆作品，霍尔默写道：“到处都是这类粗制滥造的抄袭者，不管是靠 AI 还是人工，这会让我不想再分享开发进度。好在这些人没有原创能力，没办法在现有基础上把这个玩法做出新意。”

《McPixel》的开发者索斯 · 索索夫斯基（Sos Sosowski）一直在记录大量独立开发者的吐槽：AI 生成的克隆游戏直接照搬他们的开发成果。索斯认为，这种局面把独立开发者推入两难的推广困境：“不展示游戏 —— 卖不出去；一旦公开，创意就被盗走。”他写道，“在当下的环境里，独立开发者要怎么活下去？这太离谱了。”

今年早些时候发布霍尔默这款旋转俄罗斯方块 AI 仿品的开发者查理 · 格林曼（Charlie Greenman）在接受 404 Media 采访时，并不认为自己的行为有问题。“我觉得这算是全新创作，”格林曼说，“到这个层面，怎么界定抄袭？一首曲子算不算抄袭另一首？一款游戏算不算抄袭另一款？创造 Blox、Jenga 的人，难道是抄袭俄罗斯方块吗？”

一部分人认为，增加作品的复杂度与原创深度，才是在这种环境下抵御克隆的最好办法。Howltide Games 的伊万 · 拉戈（Ivan Lago）在社交平台写道：“如果 AI 一夜之间就能复刻你的游戏，那它本就算不上真正完整的游戏，只是依靠单一玩法快速捞钱的产物，没有内核，没有创作愿景。AI 并不是在复刻真正的游戏，它只是给那些本身就是素材拼凑的作品制作廉价仿品。”

但即便你的游戏创意被 AI 粗制滥造的制作者克隆，也并不代表你无法打磨出你设想中的优质版本。霍尔默今年夏天接受 404 Media 采访时说：“项目刚出来第一周，几乎每天都冒出一款旋转俄罗斯方块的 AI 克隆作品。我当时心想，完了。但现在这些仿品的热度已经大幅下降。我反而可以安心慢慢打磨，做出一款精良、能让我引以为傲的作品，而不是仓促上线。”