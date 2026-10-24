宫本茂：即使 AI 最终什么都能做，人类设计师也始终会有用武之地

IT之家 10 月 24 日消息，当地时间 23 日，据外媒 VGC 报道，曾参与打造《超级马力欧》和《塞尔达传说》等经典游戏系列的任天堂知名设计师、创意顾问宫本茂认为，生成式 AI 的发展不会取代人类的创造力。

任天堂尚未公开确认是否在游戏开发中使用 AI。宫本茂获选日本文化勋章后，在记者会上被问及这项技术对游戏创作的影响。他认为，AI 承担的制作工作越多，创作者自身的想法就越重要。

IT之家附上其观点大意如下：

我们这一代人正好经历了计算机技术飞速发展的年代，各种工具不断更新换代，从打字机发展到文字处理机。 以前，设计师在学校学习如何为海报写出漂亮的美术字。只要掌握这门手艺，就能被称为‘设计师’。或者把国外流行的设计拿来，稍微改出一点‘日本风格’，同样能成为设计师。 随着计算机技术的发展，设计师真正的个人能力才逐渐显现出来，比如天生对版式布局的感觉。我觉得生成式 AI 也会带来类似的变化。 我们把‘创作’和创作过程中需要完成的‘具体工作’区分开来。要创作一件作品，首先得想好整体框架，再动手把缺少的部分补齐，把细节一点点打磨好。 微妙的是，做这些具体工作，其实也很有乐趣。

IT之家从报道中获悉，宫本茂担心，随着游戏开发门槛降低，有些开发者会沉浸在动手制作的满足感中，误以为完成制作就意味着做出了优秀作品。“创作本身当然能让人获得满足感。但危险在于，人们可能只顾着享受制作过程，就以为自己做出了高质量的作品。AI 替我们完成的工作越多，我们就越有机会重新思考什么才是真正重要的。我觉得这是件好事。”

因此，在宫本茂看来，生成式 AI 并非只有威胁。如果能促使游戏开发者重新审视创作的意义，同样会带来好处。“回头看看以前的设计，有些作品不过是复制粘贴的产物。但这样的作品往往经不起时间考验，因为背后缺少创作者自己独特的设计意图。创作终究取决于个人想要表达什么，计算机只是帮忙完成具体工作的工具。因此，无论技术怎样进步，即使将来 AI 什么都能做，人类也始终有自己的用武之地。”