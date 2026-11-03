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别克 ELECTRA GS 新车申报：溜背轿跑造型，1.5T 插混动力

2026/11/3 23:42:30 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 3 日消息，工信部晚间发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，上汽通用别克 ELECTRA GS 插电式混合动力轿车完成申报

申报图显示，新车采用溜背轿跑造型，配备贯穿式尾灯与别克全新三色盾标，车尾左侧标注 ELECTRA GS 标识，右侧为上汽通用标识，整体设计延续别克新能源家族的运动化风格。

别克 ELECTRA GS 左前侧照片

IT之家注意到，新车长宽高分别为 4979mm、1914mm、1492/1495/1496mm，轴距为 2865mm，额定载客 5 人，最高车速 190km/h；轮胎规格提供 225/50R18、235/45R19 两种选择，整备质量根据配置不同在 1780kg 至 1890kg 之间。

别克 ELECTRA GS 后部照片

动力方面，新车提供两套动力总成：

  • 第一套搭载型号为 15FMC 的 1.5T 发动机，额定功率 72kW，最大净功率 70kW；

  • 第二套搭载型号为 LD3 的 1.5T 发动机，额定功率 115kW，最大净功率 110kW。

两套动力系统均配备同一驱动电机，额定功率 80kW，峰值功率 165kW，且均支持外接充电

储能装置采用磷酸铁锂蓄电池，单体供应商提供两种选择：江苏正力新能电池技术股份有限公司与瑞浦兰钧能源股份有限公司，电池总成均由上汽通用动力科技（上海）有限公司生产。

别克 ELECTRA GS 选装件照片

配置层面，新车可选装摄像头、激光雷达、天窗、ETC 车载装置、不同样式轮辋、尾翼、卡钳等配置，并标配汽车事件数据记录系统（EDR）与博世 IPB 防抱死制动系统。排放满足 GB18352.6-2016 国 Ⅵ 标准。

以下为汽车参数详情：

别克 ELECTRA GS 参数图 1

▲ 72kW 发动机 / 正力新能电池版

别克 ELECTRA GS 参数图 2

▲ 115kW 发动机 / 正力新能电池版

别克 ELECTRA GS 参数图 3

▲ 72kW 发动机 / 瑞浦兰钧电池版
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关键词：别克 ELECTRA GS别克

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