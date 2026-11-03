荣威家越 06 新车申报：纯电 / 插混动力 SUV，可选锰基锂电池版本

IT之家 11 月 3 日消息，工信部发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，荣威家越 06 完成申报。

IT之家注意到，本次申报的荣威家越 06 定位家用运动型多用途乘用车，车尾带有上汽荣威与家越 06 标识，整车采用简洁的尾部造型，搭配贯穿式尾灯组与黑色后包围。

根据公示信息，荣威家越 06 的长 / 宽 / 高分别为 4815mm、1900mm、1695mm（另有 1687mm 高度版本），轴距 2825mm，前轮距与后轮距均为 1650mm，前悬 / 后悬为 936mm / 1054mm，接近角 / 离去角为 18° / 23°。轮胎规格提供 225/60R18、235/55R19 两种选择，额定载客人数为 5 人，最高车速为 200km/h。

本次申报版本包含两款纯电动车型与一款插电混动车型。纯电版本方面：

三元锂离子电池 版本整备质量为 1900kg、1955kg，总质量为 2352kg、2407kg，搭载由上海汽车变速器有限公司生产的 TZ185XY1182 型永磁同步电机，额定功率 62kW，峰值功率 235kW，电池单体由宁德时代新能源科技股份有限公司、江苏时代新能源科技有限公司供应，电池总成由上汽时代动力电池系统有限公司生产。

锰基锂离子电池版本整备质量为 1835kg、1900kg、1955kg，总质量为 2287kg、2352kg、2407kg，搭载 TZ185XY1181 型永磁同步电机，额定功率 78kW，峰值功率 176kW，电池单体由苏州清陶动力科技有限公司供应，电池总成由宁德伊控动力系统有限公司生产。

锰基锂电池是以锰为主要正极活性元素的锂离子电池，在成本、安全和性能之间取得了独特的平衡，相比磷酸铁锂的能量密度更高，比三元锂更安全成本更低，不过传统锰基锂电池有循环寿命短的缺点，可以关注一下新品的寿命优化情况。

插混版本搭载上海汽车集团股份有限公司生产的 15FHC 型发动机，排量 1498ml，发动机功率 82kW，最大净功率 80kW，匹配磷酸铁锂电池与驱动电机，驱动电机额定功率 91kW，峰值功率 175kW，整备质量为 1810kg、1870kg、1915kg，总质量为 2242kg、2302kg、2347kg，排放依据标准为 GB18352.6-2016 国 Ⅵ。

选装配置方面，新车可选择不同样式轮辋、黑色车顶、翼子板饰条、外后视镜、前保下饰条、车门下饰条、后保下饰条、前后部字标等，也可选择不带行李架、不带天窗、不带激光雷达、不带前部摄像头、不带侧面雷达、不带后摄像头的配置。车辆配备 ABS 防抱死系统（型号 IEB20，由上汽联创智能网联科技（江苏）有限公司生产）、汽车事件数据记录系统（EDR），并可选装 ETC 车载装置。

以下为汽车参数详情：

▲ 三元锂纯电版

▲ 锰基锂纯电版

▲ 插混版