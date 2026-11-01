iOS 27.3 首个开发者预览版推送，国行 iPhone 苹果 Apple 智能将至

IT之家 11 月 4 日闪讯速报，苹果今日凌晨面向 iPhone 推送了 iOS 27.3 系统首个测试版本。
据IT之家此前报道，苹果智能（Apple Intelligence）及相关阿里千问大模型获得批准。苹果官方已宣布一系列 Apple 智能功能将自 11 月 4 日起随最新的 iOS 开发者 Beta 版开放测试，并将于 12 月 iOS 27.3 正式发布时面向中国用户推出。其他平台的支持将在获得必要审批后推出。
以下是 Apple 即将在支持的 iPhone 上向中国用户推出的首批功能：
实时翻译功能帮助用户在发送信息或交谈时跨特定语言进行交流，并无缝整合在信息、FaceTime 通话和电话 App 中。用户还可通过支持主动降噪的 AirPods 4，以及 AirPods Pro 2 及后续机型使用该功能，实时翻译面对面对话。
写作工具可帮助用户改写、校对和摘要输入的文本。
视觉智能帮助用户通过 iPhone 摄像头即时了解周围的物体和场所。
照片 App 的消除工具可去除干扰对象，同时原样呈现拍摄当时的意境。
智绘表情让用户仅需输入文字描述，便可生成专属于自己的表情符号。
照片 App 中的自然语言搜索让用户只需输入一段描述，就能更轻松地寻找某张照片或某段视频。
用户仅需输入描述即可在照片 App 中创建回忆影片。
邮件 App 收件箱顶部的优先邮件区域会显示最紧急的电子邮件，例如当日的午餐邀请或登机牌。
邮件摘要让用户只需轻点“生成摘要”，即可查看某封电子邮件或长邮件对话的关键要点。
智能回复可在邮件 App 和信息 App 中为用户生成快速答复文本建议。
通知摘要直接在锁定屏幕上提供关键信息，方便用户速览篇幅较长或分类叠放的通知。
首要通知会将最紧急的事项置于通知顶部，让用户立即看到可能需要关注的事项。
减少干扰专注模式仅会推送需要立刻处理的通知。
备忘录 app 中的音频转录摘要会自动生成，让重要信息一目了然。
用户可生成通话转录文本的摘要，凸显重要细节。
Siri 变得更加自然且实用。用户可使用输入文字与 Siri 对话功能，即使用户在表述时不够连贯，Siri 也能准确理解其意图，并在连续的对话中保持上下文的连贯。
在处理特定请求时，Siri 能够接入千问，利用其广博的知识为用户提供协助。用户还可以针对照片以及包含 PDF 与演示文稿的文档进行提问。只需登录千问账户，或使用通过 Apple 登录，用户即可在 Apple 智能中顺畅访问千问。
借助创作功能，用户可以直接在系统全局的写作工具中，让千问从零开始创作原创内容。