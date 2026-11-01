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iOS 27.3 首个开发者预览版推送，国行 iPhone 苹果 Apple 智能将至

2026/11/4 2:14:39 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 动感超人233files海豚物语星吉茵珂絲稀罕啊洛克洛克渊泷YuanLongAlucardDanielProFreddy123 的线索投递！

IT之家 11 月 4 日闪讯速报，苹果今日凌晨面向 iPhone 推送了 iOS 27.3 系统首个测试版本。

据IT之家此前报道，苹果智能（Apple Intelligence）及相关阿里千问大模型获得批准。苹果官方已宣布一系列 Apple 智能功能将自 11 月 4 日起随最新的 iOS 开发者 Beta 版开放测试，并将于 12 月 iOS 27.3 正式发布时面向中国用户推出。其他平台的支持将在获得必要审批后推出。

三部 iPhone 18 Pro 设备上展示着 Apple 智能的各种功能。

以下是 Apple 即将在支持的 iPhone 上向中国用户推出的首批功能：

  • 实时翻译功能帮助用户在发送信息或交谈时跨特定语言进行交流，并无缝整合在信息、FaceTime 通话和电话 App 中。用户还可通过支持主动降噪的 AirPods 4，以及 AirPods Pro 2 及后续机型使用该功能，实时翻译面对面对话。

  • 写作工具可帮助用户改写、校对和摘要输入的文本。

  • 视觉智能帮助用户通过 iPhone 摄像头即时了解周围的物体和场所。

  • 照片 App 的消除工具可去除干扰对象，同时原样呈现拍摄当时的意境。

  • 智绘表情让用户仅需输入文字描述，便可生成专属于自己的表情符号。

  • 照片 App 中的自然语言搜索让用户只需输入一段描述，就能更轻松地寻找某张照片或某段视频。

  • 用户仅需输入描述即可在照片 App 中创建回忆影片。

  • 邮件 App 收件箱顶部的优先邮件区域会显示最紧急的电子邮件，例如当日的午餐邀请或登机牌。

  • 邮件摘要让用户只需轻点“生成摘要”，即可查看某封电子邮件或长邮件对话的关键要点。

  • 智能回复可在邮件 App 和信息 App 中为用户生成快速答复文本建议。

  • 通知摘要直接在锁定屏幕上提供关键信息，方便用户速览篇幅较长或分类叠放的通知。

  • 首要通知会将最紧急的事项置于通知顶部，让用户立即看到可能需要关注的事项。

  • 减少干扰专注模式仅会推送需要立刻处理的通知。

  • 备忘录 app 中的音频转录摘要会自动生成，让重要信息一目了然。

  • 用户可生成通话转录文本的摘要，凸显重要细节。

  • Siri 变得更加自然且实用。用户可使用输入文字与 Siri 对话功能，即使用户在表述时不够连贯，Siri 也能准确理解其意图，并在连续的对话中保持上下文的连贯。

  • 在处理特定请求时，Siri 能够接入千问，利用其广博的知识为用户提供协助。用户还可以针对照片以及包含 PDF 与演示文稿的文档进行提问。只需登录千问账户，或使用通过 Apple 登录，用户即可在 Apple 智能中顺畅访问千问。

  • 借助创作功能，用户可以直接在系统全局的写作工具中，让千问从零开始创作原创内容。

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关键词：苹果iOS 27

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