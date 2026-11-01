iOS 27.3 首个开发者预览版推送，国行 iPhone 苹果 Apple 智能将至

IT之家 11 月 4 日闪讯速报，苹果今日凌晨面向 iPhone 推送了 iOS 27.3 系统首个测试版本。

据IT之家此前报道，苹果智能（Apple Intelligence）及相关阿里千问大模型获得批准。苹果官方已宣布一系列 Apple 智能功能将自 11 月 4 日起随最新的 iOS 开发者 Beta 版开放测试，并将于 12 月 iOS 27.3 正式发布时面向中国用户推出。其他平台的支持将在获得必要审批后推出。

以下是 Apple 即将在支持的 iPhone 上向中国用户推出的首批功能：