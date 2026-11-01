支持中文：苹果 iOS 27.3 首个 Beta 开发者预览版上线新版“健康”应用，已覆盖 11 种语言

IT之家 11 月 4 日消息，苹果公司今天（11 月 4 日）发布新闻稿，宣布扩展重新设计的“健康”应用支持的语言，涵盖中文、法语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语和越南语等，目前支持总数达到 11 种。

IT之家援引博文介绍，附上新版“健康”应用支持的语言如下：

英语

简体中文

繁体中文

法语

日语

韩语

挪威语

葡萄牙语

西班牙语

土耳其语

越南语

官方介绍称重新设计的“健康”App 以 Apple 智能技术为核心，能够动态适应用户在 iPhone 和 iPad 上的各项健康指标，提供优化日常活动的洞察，并全面展现用户的长期健康状况。

功能方面，更新后的体验新增了“洞察”标签页，可实时提供涵盖心脏、睡眠、准备状态、健身、生命体征和生理周期追踪等数据的全面概览。

专属的“为你推荐”版块则根据用户的日常习惯提供智能建议，例如，在连续几晚睡眠中断后，提供调整睡前习惯的实用指导。该应用还将数据与动态健康内容相结合，提供由健康应用临床专家讲解的教育视频和文章。

苹果表示重新设计的“健康”应用今天已在 iOS 27.3 开发者测试版中推出，并将于今年晚些时候以免费软件更新的形式推送给用户。苹果将继续扩展对重新设计的“健康”应用的支持，新增多种语言。