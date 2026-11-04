苹果 iOS 27.3 开发者预览版 Beta 新增“迫近威胁警报”选项，铺路接入自然灾害政府预警

IT之家 11 月 4 日消息，IT之家家友 @软媒新友 2480766 今天（11 月 4 日）发布评论，指出在更新今天推送的 iOS 27.3 首个 Beta 开发者预览版后，在设置应用通知下方的“政府警报”中出现了“迫近威胁警报”选项。

IT之家查询公开资料，苹果的“迫近威胁警报”是 iPhone“增强型安全警报”中的一个开关，属于面向现实紧急情况的安全预警，为地震、洪水等紧急情况提供补充提醒。当周边出现可能危及人身安全的紧急情况后，为 iPhone 多了一条接收提醒的渠道。

根据苹果官方支持文档，增强型安全警报在美国等少数市场提供，且需要安装 iOS 26.2 或更高版本。

增强型安全警报可以根据警报发起者提供的信息，为地震或洪水等紧急情况提供补充安全警报。系统会通过无线局域网和蜂窝数据发送这些警报（如果有）。 这些警报由 Apple 发出，并且与当地政府发送的政府警报看上去和听上去不同。iPhone 可以接收地震警报，并以匿名方式广播到附近的 Apple 设备。 如果“政府警报”是由地方当局通过运营商网络启用和发布的，那么 iPhone 除了会收到增强型安全警报之外，还可能会收到政府警报。打开“改进警报传送”后，增强型警报的传达速度可能比政府警报更快。

IT之家曾于 9 月 14 日报道，中国地震局官网“公众留言”板块显示，栗先生在 2026 年 9 月 4 日 11:10:47 提出了关于加快推进地震预警信息接入苹果 iOS 系统的建议。

中国地震局监测司也在 9 月 11 日给出回复：

中国地震台网中心正在与苹果公司沟通，力争加快推进地震预警信息接入 iOS 系统。另外，苹果手机用户目前可通过微信小程序获取我局统一发布的地震预警信息。 您提及的小区广播地震预警，主要依托通信基站广播技术，不受接入手机品牌限制。中国地震局正在积极配合工业和信息化部门，共同推进地震预警信息接入小区广播系统。具体进度，需要根据工信部小区广播工作验证进度确定。

微博网友 @唉呦哥哥 今天（11 月 4 日）发布微博，表示：