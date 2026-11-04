苹果 iOS 27.3 扩展 Siri AI：支持繁体中文、覆盖 15 款 App 操作，能管理文件 / 定时发送信息等

IT之家 11 月 4 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（11 月 4 日）发布博文，报道称在今天推送的 iOS 27.3 首个 Beta 开发者预览版中，苹果公司进一步扩展 Siri AI 在应用内及跨应用执行任务的能力。

IT之家注：伴随着 iOS 27.3 发布，国行“Apple 智能与 Siri”如期上线，但下文介绍的相关功能 / 特性国内暂未上线。

在语言支持方面，Siri AI 上线初期仅支持英语，在 iOS 27.2 更新中上线法语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语。而在本次更新中，苹果公司进一步扩展支持繁体中文、挪威语、土耳其语以及越南语，让总支持语言数量达到 10 种。

在日历、文件、Finder、日记、邮件、地图、信息、音乐、备忘录、照片、预览、提醒事项、Safari 浏览器、快捷指令和天气等 15 款应用中，Siri AI 可以完成的更复杂任务。用户可以询问 Siri AI 各个应用的功能，以获取更多信息。

例如，在“文件”应用中，用户可以使用自然语言要求 Siri AI 来管理文件，要求整理内容、删除一段时间内未访问的文件等等。

在“邮件”应用中，用户可以让 Siri AI 取消订阅邮件列表，或撤销最近的邮件发送操作。

在“天气”应用中，Siri AI 能将指定地点加入天气列表，并管理天气通知。

在“信息”（Messages）应用中，用户可以要求 Siri AI 定时发送信息。

图源：@viticci

Safari 则支持通过 Siri 清除浏览历史、管理标签页与窗口，以及关闭重复标签页，减少用户逐项查找和手动操作的步骤。