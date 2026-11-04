苹果 iOS 27.3 扩展 Siri AI：支持繁体中文、覆盖 15 款 App 操作，能管理文件 / 定时发送信息等

IT之家 11 月 4 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（11 月 4 日）发布博文，报道称在今天推送的 iOS 27.3 首个 Beta 开发者预览版中，苹果公司进一步扩展 Siri AI 在应用内及跨应用执行任务的能力。
IT之家注：伴随着 iOS 27.3 发布，国行“Apple 智能与 Siri”如期上线，但下文介绍的相关功能 / 特性国内暂未上线。
在语言支持方面，Siri AI 上线初期仅支持英语，在 iOS 27.2 更新中上线法语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语。而在本次更新中，苹果公司进一步扩展支持繁体中文、挪威语、土耳其语以及越南语，让总支持语言数量达到 10 种。
在日历、文件、Finder、日记、邮件、地图、信息、音乐、备忘录、照片、预览、提醒事项、Safari 浏览器、快捷指令和天气等 15 款应用中，Siri AI 可以完成的更复杂任务。用户可以询问 Siri AI 各个应用的功能，以获取更多信息。
例如，在“文件”应用中，用户可以使用自然语言要求 Siri AI 来管理文件，要求整理内容、删除一段时间内未访问的文件等等。
在“邮件”应用中，用户可以让 Siri AI 取消订阅邮件列表，或撤销最近的邮件发送操作。
在“天气”应用中，Siri AI 能将指定地点加入天气列表，并管理天气通知。
在“信息”（Messages）应用中，用户可以要求 Siri AI 定时发送信息。
Safari 则支持通过 Siri 清除浏览历史、管理标签页与窗口，以及关闭重复标签页，减少用户逐项查找和手动操作的步骤。