苹果 CEO 特努斯：Siri 每日处理超过 25 亿次请求，部分高级 AI 功能将收费

IT之家 11 月 3 日消息，科技媒体 AppleInsider 今天（11 月 3 日）发布博文，报道称在最新财报电话会议上，苹果首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）重申 Siri 每天处理超过 25 亿次请求，部分高级 AI 功能将收费。

IT之家注：这并非苹果公司首次宣布该数据，在 9 月召开的 iPhone 18 Pro 系列以及其首款折叠 iPhone Duo 发布活动中，苹果公司人工智能产品营销副总裁莉莲 · 林孔（Lilian Rincon）首次披露了该数据。

相比 2024 年 WWDC 公布的“每天 15 亿次语音请求”，最新数字高出逾 10 亿次，不过苹果并未说明两次统计口径是否一致。

苹果正借这一庞大用户基础推进 Siri 的 AI 化改造。新版 Siri 已随 iOS 27 于 9 月起逐步推出，能够结合个人上下文理解更复杂的问题，并跨应用执行操作；它还可从信息、邮件和照片中检索内容，帮助用户不必记住信息具体存放在哪个应用或对话中。

但新体验尚未全面开放。Siri AI 仍处于测试阶段，符合条件的用户需加入等候名单；部分依赖服务器端 AI 模型的功能设有每日使用上限，而未来用户如果想要更频繁使用，需要支付一定的费用。