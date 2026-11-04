Siri AI 将实现跨 App 办事：苹果开放“应用技能”，一句话串联多个应用任务

IT之家 11 月 4 日消息，科技媒体 9to5Mac 今天（11 月 4 日）发布博文，报道称苹果宣布向第三方开发者开放 Siri AI 的全新“应用技能”（App Skills），让应用能够指导 Siri 执行更复杂的多步骤任务。相关功能将随 iOS 27.3、macOS 27.3 及同期系统更新推出，目前新版系统仍处于开发者测试阶段。

该媒体指出本次 Siri 升级主要扩展应用协调能力，Siri 不仅要理解用户想做什么，还能根据应用提供的技能，调用相应的应用操作并串联执行。相比早期仅支持有限预设模式的 Siri AI，新机制进一步扩大了第三方应用的接入范围，也让复杂请求有了更清晰的执行路径。

报道援引开发者文档举例，用户可以要求 Siri“通过某款聊天应用，把我收藏的运动鞋发给我的伴侣”。Siri 随后将查找收藏内容，识别伴侣身份，在通讯录中找到对方，再通过指定应用发送运动鞋信息，串联原本需要切换多个应用完成的操作。

另一项变化是，用户在部分场景下不必再明确说出应用名称。例如，当网约车应用的“实时活动”正在运行时，用户提出“更改乘车地址”，Siri 就能结合当前情境，判断请求对应哪款应用。IT之家附上相关截图如下：

该媒体解读认为 Siri 正尝试从响应单项指令，迈向协调苹果及第三方应用完成连续任务。不过，上述能力尚未正式面向所有用户推出，实际覆盖范围与体验仍需等待后续版本及应用接入情况验证。