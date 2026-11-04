育碧被曝有意收购微软 Xbox 旗下《耻辱》《死亡循环》开发商 Arkane Lyon

IT之家 11 月 4 日消息，彭博社今日报道称，育碧（Ubisoft）已向微软提出收购申请，希望将《耻辱 / 羞辱》（Dishonored）和《死亡循环》（Deathloop）的开发商 Arkane Lyon 纳入旗下。

除育碧外，至少还有另外两家游戏公司向微软提交了收购报价，目前 Arkane Lyon 的未来归属仍未确定。

微软正寻求剥离旗下法国游戏工作室 Arkane Lyon。育碧是目前公开报道中唯一被点名的竞购方，另外两家参与竞购的游戏公司身份尚未披露，交易报价及具体条件也没有公开。

此次出售计划是 Xbox 首席执行官 Asha Sharma 推动业务重组的一部分。Xbox 此前启动大规模裁员，并对旗下多个游戏工作室进行调整，部分工作室被合并、缩减规模，另一些则寻求出售或独立运营。

彭博社还指出，微软正在考虑其他处理方案，其中包括将 Arkane Lyon 出售给工作室现有管理层。如果这一方案最终达成，Arkane Lyon 将成为独立游戏开发商，运营模式类似此前从 Xbox 分拆出去的 Double Fine Productions 和 Compulsion Games。

Arkane Lyon 目前正在开发漫威超级英雄游戏《漫威刀锋战士》（IT之家注：该作于 2023 年公布，微软此前并未宣布取消项目）。不过，随着工作室所有权可能发生变化，游戏后续开发及发行安排仍存在不确定性。微软此前还表示，正在寻找合作伙伴，支持该工作室完成游戏后续开发并推动商业发行。

在此之前，法国媒体《世界报》（Le Monde）报道称，微软正在寻求为工作室寻找新买家，约 217 名员工的岗位面临风险。微软随后将原定于 11 月 13 日结束的相关协商期限延长一个月，以继续探索出售工作室以及寻找《漫威刀锋战士》开发合作伙伴等方案。

与此同时，目前育碧自身也在进行业务重组，此前已经关闭部分工作室、裁减员工并取消多个游戏项目。因此，即使育碧最终成功收购 Arkane Lyon，工作室未来的人员安排和项目规划仍有待观察。

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