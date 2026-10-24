游戏接近完工，工作室却要关门？《漫威：刀锋战士》遭遇最残酷倒计时

IT之家 10 月 24 日消息，法媒 Le Monde 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称微软旗下 Arkane Lyon 工作室正在开发的漫威吸血鬼动作游戏《漫威：刀锋战士》（Marvel's Blade）已接近制作尾声，但目前该工作室正面临关停风险。
IT之家附上该游戏此前公布的预热视频：
报道指出微软已经于 2026 年 7 月 16 日发布通知，计划在 11 月 13 日关闭 Arkane Lyon 工作室，预估影响约 217 个工作岗位。
微软回应称，公司仍在法国磋商程序中探索工作室的多种可能，并向员工和员工代表委员会通报进展，同时积极寻找能够支持下一阶段开发、推动项目商业化的合作伙伴。
而该工作室目前推进的《漫威：刀锋战士》（Marvel's Blade）已接近制作尾声，该游戏于 2023 年在 The Game Awards 活动期间官宣，最新消息称该游戏已推迟到 2027 年年底发行。
Marvel Games 副总裁兼创意总监 Bill Rosemann 于 2023 年表示：
为了纪念《刀锋战士》问世 50 周年，我们和 Arkane Lyon 合作，携手开发日行者（Daywalker，刀锋战士曾用名）主题游戏。
Arkane Lyon 是一个拒绝妥协的游戏工作室，不断突破游戏设计和创新的界限。
除了他们屡获殊荣的才华外，他们个人的热情以及对刀锋战士的大胆愿景，让其成为最完美的合作搭档。