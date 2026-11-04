OpenAI 证实：ChatGPT 搜索查询量已达谷歌 20%

IT之家 11 月 4 日消息，据《商业内幕》今天（4 日）凌晨报道，OpenAI 挑战谷歌搜索现已“初见成效”。ChatGPT 消费者产品负责人亚当 · 弗莱证实：ChatGPT 上的搜索类查询量，约相当于谷歌搜索查询量的 20%。

今年夏天，皮尤研究中心发布的一份调查报告显示，搜索信息是美国成年人最常见的 AI 使用场景，42% 的受访者曾用 AI 搜索信息。

工作用途排在第二位，38% 的受访在职成年人曾用 AI 处理工作任务。娱乐、获取新闻和寻求医疗建议等用途则相对少见。

这次调查并非专门针对 ChatGPT。报道指出，ChatGPT 在 AI 聊天机器人中最受欢迎。44% 的受访美国成年人使用过 ChatGPT，排名第二的 Gemini 则只有 24%。

据IT之家了解，去年，谷歌母公司 Alphabet CEO 桑达尔 · 皮查伊在接受彭博社记者艾米莉 · 张采访时也谈到了 AI 聊天机器人与谷歌搜索之间的竞争。

皮查伊当时说：“聊天机器人的用户规模达到了数亿人，但我们的搜索查询量也在增长。所以我认为，这远远谈不上是零和博弈。举个类似的例子，TikTok 出现后，大家都开始使用 TikTok，但 YouTube 在那段时间同样保持增长，而且表现非常出色。”