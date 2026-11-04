苹果限制员工参与预测市场：禁止利用公司内幕信息下注

IT之家 11 月 4 日消息，苹果已向美国证券交易委员会（SEC）提交年度文件，更新了内幕交易政策，并将预测市场（Prediction Markets）交易单独列为禁止事项。

苹果要求员工不得利用工作中获取的苹果机密信息，在 Polymarket 等预测市场平台下注或交易，即使相关行为按照适用法律不构成内幕交易或证券交易，也同样违反公司政策。

苹果在新增条款中明确规定，员工不得利用工作期间获得的苹果机密信息，参与预测未来事件结果的市场活动，包括下注、交易、买卖合约等。限制范围不仅涉及苹果自身，还包括其他公司，以及苹果的供应商、制造商、销售商、客户和商业合作伙伴，例如移动网络运营商等。

苹果同时强调，员工不得向可能参与此类市场交易的其他人泄露相关机密信息。这里所指的苹果机密信息不仅包括尚未公开的重要信息（Material Nonpublic Information），也涵盖其他受公司保密政策保护的信息。

苹果特别强调，这项禁令不以相关行为是否构成法律意义上的内幕交易或证券交易为前提。也就是说，即使某项预测市场交易不属于传统证券市场监管框架下的内幕交易，只要涉及员工利用工作中获取的苹果机密信息，仍然违反公司内部规定。

苹果此次调整与预测市场近年来的发展有关。Polymarket、Kalshi 等平台允许用户围绕各种未来事件买卖预测合约，涉及范围包括政治选举、经济数据、天气变化以及科技产品发布等。部分市场甚至涉及苹果尚未公布的新产品发布时间、配置和售价等信息。

这类平台与传统证券交易所不同，交易标的通常是特定事件是否发生或结果如何。由于部分预测市场的法律属性和监管方式存在差异，企业员工利用未公开信息参与交易，也逐渐成为公司合规管理需要关注的问题。

苹果官网公布的《商业行为政策》要求员工保护公司及合作伙伴的机密信息，并明确违反相关政策可能导致纪律处分，严重时包括终止雇佣关系。此次新增预测市场条款，则进一步将利用机密信息参与事件合约交易的行为纳入明确限制范围。