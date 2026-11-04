明知车辆用不了 FSD 却仍然推销，特斯拉在韩国遭消费者组织投诉

IT之家 11 月 4 日消息，据路透社报道，韩国消费者权益组织准备于当地时间 5 日向韩国公平交易委员会投诉特斯拉，指控特斯拉明知在韩销售的大多数车辆无法合法使用 FSD 驾驶辅助系统，却仍向消费者推销该功能，涉嫌误导数万名韩国消费者。

多年来，特斯拉一直在韩国向潜在购车者推销完全自动驾驶（驾驶员监督版，FSD）软件，通常要求消费者一次性支付 904.3 万韩元（IT之家注：现汇率约合 44,862 元人民币）。

特斯拉韩国负责人徐永得上个月在国会作证时透露，韩国注册的特斯拉汽车中，只有约 20% 能够使用 FSD，均为美国生产的车辆。

然而，韩国销售的大部分特斯拉汽车产自中国，中韩之间并无类似协议。特斯拉向消费者收取 FSD 费用已有三年多，最近才开始为中国生产的车辆申请使用 FSD 所需的认证。

特斯拉向韩国国会提供的数据显示，自 2023 年以来，特斯拉在韩国销售的上海工厂生产车辆超过 17 万辆。

韩国消费者权益组织“消费者主权市民会议”汽车事务负责人崔永锡指出：“特斯拉向买了之后一天都用不了的普通消费者出售昂贵的驾驶辅助系统，赚取了巨额收入。”

投诉指出，特斯拉 2025 年曾以“即将推出”为宣传语推广 FSD，还发布了一段在韩国拍摄的演示视频，却没有明确说明当时在售的特斯拉汽车中，只有少数能够使用该功能。

消费者团体指控，特斯拉明知 FSD 在韩国受到上述限制，却仍向所有消费者推销该软件。

10 月 8 日，特斯拉韩国负责人徐永得在国会听证会上称，特斯拉尚未正式向韩国国土交通部申请 FSD 测试。两周后，特斯拉向该部门提交了认证申请。

韩国国土交通部指出，FSD 不符合韩国安全规定，其中包括驾驶员必须双手握住方向盘的要求。

消费者团体指控特斯拉韩国公司涉嫌欺骗性营销，要求韩国公平交易委员会下达临时禁令，禁止特斯拉继续向无法合法使用 FSD 的车型推销该软件，并对特斯拉处以行政罚款，将案件移送调查机关。