小米米家智能腰部按摩仪 2 开启众筹：支持腰臀同按，首发价 379 元

IT之家 11 月 4 日消息，小米旗下米家智能腰部按摩仪 2 现已在有品开启众筹（点此访问），新品主打“腰臀同按、舒适即享”，并在按摩头数量、按摩面积、电池容量等方面进行了升级。建议零售价 499 元，众筹价为 379 元。

IT之家注意到，相较于上一代产品（2 个按摩头、仅按腰部），米家智能腰部按摩仪 2 升级为 4 个按摩头，实现了腰部与臀部的同步按摩，按摩面积高达 46500mm²。新品采用“揉捏 + 指压”双重按摩手法，揉捏按摩头高低错落排布，指压按摩头 8mm 纵深探出，贴合腰臀自然起伏，直达深层肌群，有效缓解酸胀。

在智能化与舒适度方面，该产品支持米家 App 智控。用户可通过手机切换 7 种预设模式并自编 3 种模式（共 10 套按摩模式），还能调节热敷挡位并设定 2~30 分钟的按摩时长。同时，产品支持双面热敷，正面暖腰配合按摩，反面暖腹，具备 3 挡调节，腰靠面热敷覆盖范围达 15000mm²。

新品采用了舒适慢回弹记忆棉，不仅可作为按摩仪使用，不按摩时还可作为腰靠，提供有力支撑。续航方面，内置 3150mAh 锂电池，续航时间长达 110 分钟（上一代为 2400mAh/90 分钟）。

新品外观提供浅沙色与深灰色双色可选。产品采用亲肤面料，四季适用；运行噪音≤50dB(A)，安静不扰人。针对老年群体，侧边配备了极简实体大按键，无需手机也能轻松盲按操作。

IT之家附产品参数：

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