千分位甲醛数显：小米米家全效空气净化器 Ultra 国补后 1974 元新低

2022 年 9 月份，小米推出了米家全效空气净化器 Ultra，零售价 5499 元，首发价 4799 元。

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据介绍，依托中科院国家重点实验室，小米与中科院过程所联合研发出“醛能解”除醛科技，搭载此技术的催化醛解滤芯可持续将甲醛彻底分解为水和二氧化碳，无二次污染释放，无需更换。除醛效果优于国标 10 倍，高效去除家装空气污染。

米家全效空气净化器 Ultra 搭载瑞士进口固态甲醛传感器，0.001mg / m³ 精准数显。配备光电双重自清洁技术，还有四组高能等离子发生器，持续释放低温等离子，在滤芯仓内形成高能离子场，释放超级电离能量，浸润式持续消杀附着在滤芯上的病毒、细菌，去除有害气体和异味。

此外，米家全效空气净化器 Ultra 拥有光学设计的对向紫外灯组，采用高强反光铝膜镀层，突破传统 UV 灯珠狭窄照射范围，实现全幅 * 面光照射，消杀区域覆盖完整滤芯表面，持续保持滤芯洁净。

以下是官方测试净化数据：

米家全效空气净化器 Ultra 采用美国 Kinmberly-Clark 空气滤材，1.8 倍高容尘量，空气阻力下降 10%。此外，该净化器通过德国莱茵 TUV 的测试，取得过敏关怀认证，整机两年不用换滤芯。

米家全效空气净化器 Ultra 每分钟输出洁净空气 12500L，还配备德国 ebm 直流风机，4.3 英寸 LCD 大彩屏，支持米家 App 和小爱同学控制，可装万向轮，抽屉式滤芯设计方便更换。

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