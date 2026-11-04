谷歌确认自愿离职补偿计划已扩大至加拿大、法国、德国、日本、瑞士等国

IT之家 11 月 4 日消息，据路透社今日报道，面对人工智能领域的巨额支出，Alphabet 旗下谷歌正力求遏制不断攀升的成本，并于今年将员工自愿离职买断方案扩展至多个国家。

谷歌向该媒体证实，公司已于 6 月开始向加拿大、法国、德国、日本和瑞士的部分员工提供自愿离职补偿方案。

“在 2025 年，我们的一些团队推出了附带遣散补偿的自愿离职计划，”一位谷歌发言人在声明中表示。“刚刚过去的今年夏天，也就是 6 月，我们在全球少数几个国家扩大了该计划，以支持我们接下来的重要工作。”

目前无法确定有多少员工接受了这轮此前未被报道过的最新要约。

此举正值 AI 领域资本开支激增之际，相关开支已引发华尔街担忧并波及 Alphabet 股价。微软上周也向 6 万名员工提供了自愿买断离职选项（IT之家注：微软后续澄清预计最终接受补偿离职的员工最多 3000 人，占符合条件员工总数的 5% 或更少），以全力控制开支。

尽管近几个季度 Alphabet 的员工规模稳步增长，但该公司始终致力于将资源向核心优先业务倾斜。

此前，该公司已针对美英两国部分部门的员工推行了自愿离职计划。管理层表示，该计划旨在为那些不再适应公司发展节奏或战略方向的员工提供一种退出选择。但在至少一起案例中，谷歌在对某部门提供自愿离职方案后，紧接着便启动了一轮裁员。