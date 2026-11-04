固定前悬架平衡杆拉杆的螺母可能松动并产生异响，广汽丰田召回超 10 万辆铂智 3X

IT之家 11 月 4 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，广汽丰田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

一、召回编号 S2026M0124V：自即日起，召回 2025 年 2 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日期间生产的部分铂智 3X 车辆，共计 100,175 辆。

本次召回范围内的车辆，由于固定前悬架平衡杆拉杆的螺母设计考虑不充分，可能出现轴力不足情况。若继续使用车辆，螺母可能松动并产生异响。极端情况下，螺母可能脱出，影响车辆行驶稳定性，存在安全隐患。

广汽丰田汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改进后的平衡杆拉杆螺母，以消除安全隐患。

二、召回编号 S2026M0125V：自即日起，召回 2025 年 10 月 28 日至 2026 年 8 月 3 日期间生产的部分铂智 7 车辆，共计 18,130 辆。

本次召回范围内的车辆，由于舒适停车功能的软件控制程序考虑不充分，开启该功能后，车辆低速行驶在特定条件下，制动力输出可能受限，导致制动距离变长，增加车辆碰撞风险，存在安全隐患。

广汽丰田汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费升级舒适停车功能的软件控制程序，以消除安全隐患。

三、召回编号 S2026M0126V：自即日起，召回 2026 年 3 月 10 日至 2026 年 5 月 15 日期间生产的部分铂智 7 车辆，共计 2,955 辆。

本次召回范围内的车辆，由于前部识别摄像机的软件控制程序考虑不充分，车辆在前部识别摄像机远程升级（OTA）过程中可能存在异常。车辆激活集成式巡航辅助功能后，可能引发方向盘非预期转动，存在安全隐患。

广汽丰田汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费升级前部识别摄像机的软件控制程序，以消除安全隐患。