因转向助力存失效隐患，部分进口牧马人和角斗士汽车被召回

IT之家 11 月 4 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司、斯泰兰蒂斯（上海）汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

一、克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司

召回编号 S2026M0122V：自即日起，召回 2020 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 19 日期间生产的部分进口牧马人汽车，共计 18544 辆；2022 年 1 月 4 日至 2022 年 9 月 1 日期间生产的部分进口角斗士汽车，共计 1853 辆。

二、斯泰兰蒂斯（上海）汽车有限公司

召回编号 S2026M0123V：自即日起，召回 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 10 月 15 日期间生产的部分进口牧马人汽车，共计 5948 辆；2023 年 4 月 3 日至 2023 年 12 月 20 日期间生产的部分进口角斗士汽车，共计 1811 辆。

本次召回范围内的部分车辆，由于制造原因，电动液压助力转向泵连接器的针脚排不符合规范，可能造成连接器与线束之间电气连接不良，导致转向助力失效。极端情况下，可能引发连接器和周边区域过热，存在起火风险。

克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司、斯泰兰蒂斯（上海）汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费检查电动液压助力转向泵连接器与泵端接口是否完全插合，且连接器二次锁与连接器锁扣是否完全接合，若不符合要求，则免费更换电动液压助力转向泵及线束，以消除安全隐患。