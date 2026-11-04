3299 → 688 元再三降价：石头 A30 Max 智能洗地机 25000Pa 大吸力 + 180° 躺平

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本次天猫官旗支持 3 期免息 +7 天无理由退换，2 年整机质保。

1. 极限清洁能力，告别卫生死角

180° 躺平 + 超薄机身：机身可 180° 完全放倒，12.5cm 的超薄设计能轻松深入沙发、床底等低矮区域，解决传统洗地机进不去的痛点。

极致沿边清洁：机身设计可实现 < 1mm 的零距离贴边，墙边、角落的污垢也能一拖即净，告别手擦的麻烦。

超强吸力：25000Pa 的澎湃吸力，无论是地板缝隙里的灰尘，还是打翻的蛋液、零食碎屑等干湿混合垃圾，都能一次性吸净。