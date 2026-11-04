2025 年我国新型显示行业全球市场占有率超五成，显示面板出货面积超 2.2 亿平方米

IT之家 11 月 4 日消息，据央视新闻报道，中国电子信息产业发展研究院今天（11 月 4 日）发布的《2026 年新型显示产业发展报告》显示，我国新型显示产业实现跨越式发展，成为全球技术布局最全的显示面板生产基地。

中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明介绍，2025 年，我国新型显示行业产值规模达到 8386 亿元，全球市场占有率超过 53%，显示面板出货面积超过 2.2 亿平方米，全球市场占比 77%。

胡春明表示，2026 年全球消费电子市场进入由存储器件涨价带来的动荡期，但我国显示市场仍保持了增长态势。今年 6 月，我国首条、全球第二条第 8.6 代 AMOLED 生产线在成都量产，将大大带动目前在手机上已经普及的 OLED 屏幕向笔记本电脑、显示器等中大尺寸市场拓展。

工业和信息化部副部长熊继军表示，通过首台（套）重大技术装备、首批次新材料保险补偿政策助力成果应用，支持新型显示与人工智能、大数据等技术的深度融合，拓展显示产品在智能网联汽车、智慧家居、元宇宙等领域应用。

IT之家获悉，目前，我国新型显示产业已经形成环京、长三角、中西部和珠三角四大集聚区。预计“十五五”期间，我国新型显示产业规模将跨上万亿元级台阶，作为数字经济人机交互重要界面新型显示产业还将支撑起消费电子、汽车电子、工业电子、医疗健康、虚拟现实等多个万亿元级终端应用市场。