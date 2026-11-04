消息称行业预计内存短缺将持续至 2029-2030 年，各家手机厂商反映 BOM 采购价也在持续走高

IT之家 11 月 4 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文，称行业预计内存短缺将持续至 2029-2030 年，各家手机厂商反映 BOM 采购价也在持续走高。

博主透露，AI 服务器配套芯片抢成熟制程产能，连带 OLED IC 也开始缺货涨价，预计 2027 年会更显著，听说已经有手机厂商开始囤货。

据IT之家昨日报道，十铨科技在 2026 财年第三季度法人说明会表示，内存需求最旺盛的时期，可能会在 2026 年第四季度至 2027 年第二季度到来。SK 海力士、三星和美光等 DRAM 厂商的 2027 年产能已经售罄，大客户早就和这些大厂签订长期供货协议，第三方市场越来越难采购到内存。

今年 10 月底，央视财经报道，目前内存出厂价仍然在涨，但是由于不少渠道商前期囤了很多货，而大部分消费者在内存价格高企的时刻选择观望，整个市场需求下滑，为了迅速回笼资金减轻库存压力，不少渠道商还是会选择降价出货。

业内人士表示，内存市场价格出现小幅下调，主要是有些渠道商资金压力大，必须出货回笼资金，但大家都是高成本进货，谁也不敢降太多，于是市场出现了报价坚挺、成交冷清、局部倒挂的现象，整个渠道库存和资金压力正在累积。