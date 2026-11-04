三星 Galaxy Buds 3 Pro/4 Pro 耳机将获助听器功能：已获美韩批准，明年初推送

IT之家 11 月 4 日消息，三星宣布，Galaxy Buds 3 Pro 和 Galaxy Buds 4 Pro 即将获得助听器功能。该功能已在韩国和美国获得监管部门批准，预计将于 2027 年初开始陆续推送。

三星为这两款耳机开发的“听力检查”（Hearing Check）和“听力护理”（Hearing Care）功能，已获得韩国食品药品安全部（MFDS）批准，被认定为数字医疗器械软件。今年早些时候，这项功能也已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准。

用户可以通过已连接的 Galaxy 手机，直接在 Galaxy Buds 设置菜单中使用相关功能。

听力检查基于临床级纯音气导测听技术，通过播放不同频率的声音，测量用户左右耳能够听到的最小声音强度，从而评估听力状况。

测试完成后，系统会根据结果生成个性化听力图，并将用户的听力水平划分为六个等级：

正常

轻度听力损失

中度听力损失

中重度听力损失

重度听力损失

极重度听力损失

随后，系统会根据用户的听力损失程度，提供个性化建议和后续指导。

在助听功能方面，Galaxy Buds 采用澳大利亚国家声学实验室（NAL）开发的 NAL-NL2 助听器验配公式。这是一项全球通用的临床标准。耳机能够根据不同频段计算最佳声音放大幅度，只增强佩戴者难以听清的声音，从而提供更有针对性的听力辅助。

三星表示，“听力护理”功能主要面向 18 岁及以上、怀疑自己存在轻度至中度听力损失的人群，帮助他们优化听力辅助效果，无需前往听力学专家处进行验配。

IT之家需要提醒的是，耳机提供的听力辅助功能不能完全替代专业听力检查和医学诊断。