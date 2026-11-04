Uber 2026 年 1~3 季度归母净利润 31.69 亿美元，同比下降 67%

IT之家 11 月 4 日消息，Uber（优步）今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三财季（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：421.6 亿美元，同比增长 12%
毛利润：187.38 亿美元，同比增长 24.97%
毛利率：44.44%，同比增长 4.62 个百分点
归母净利润：31.69 亿美元，同比下降 67%
经营现金流：78.52 亿美元，同比增长 9%
自由现金流：76.13 亿美元，同比增长 9%
基本每股收益：1.55 美元
稀释每股收益：1.54 美元，同比下降 66%
营业总收入：147.66 亿美元，同比增长 10%
毛利润：64.17 亿美元，同比增长 19.76%
毛利率：43.46%，同比增长 3.67 个百分点
归母净利润：5.12 亿美元，同比增长 92%
经营现金流：26.39 亿美元，同比增长 13%
自由现金流：25.35 亿美元，同比增长 14%
基本每股收益：0.25 美元
稀释每股收益：0.25 美元，同比下降 92%
2026 财年前三财季
2026 财年第三财季
期末
资产负债率：59.25%
Uber 同时披露，其季度总预定量同比增长 20% 至 598 亿美元；季度总出行量同比增长 16% 至 41 亿次，其中月活用户数量同比增长 14%、月活用户平均出行量增长 2%。
该企业预计 2026Q4 总预定量 632.5~652.5 亿美元，按固定汇率计算同比增长 18~22%；Non-GAAP EPS 为 0.95~0.99 美元，同比增长 34~39%。
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