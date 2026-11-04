微信鸿蒙电脑版 App 发布 4.1.13.4 版本邀测升级，已支持图片视频发送后可合并展示等功能

IT之家 11 月 4 日消息，据用户反馈，微信鸿蒙电脑版 App 在华为应用市场（App Gallery）发布了 4.1.13.4 (269572) 版本邀测升级。

测试说明显示，当前版本为测试版，部分功能会受到限制或者不可用。IT之家目前主要功能如下：

支持语音输入文字；

可发送语音消息；

图片视频发送后可合并展示；

支持群接龙；

表情可以预览动态效果；

在单聊中邀请人时可分享聊天记录；

在发消息时，支持边写边译为指定的语言；

消息可连续翻译；

一次发出的多条消息可以同时撤回；

删除联系人时可保留聊天记录；

在视频或语音通话中，可以接听新的通话；

朋友圈评论可使用表情和图片；

自己的朋友圈相册可以跳转到指定日期；

可滚动截图等。

需要注意的是，测试版本可能存在体验缺陷，需承担一定风险。测试阶段版本将持续更新，可在「应用市场」-「我的」-「应用尝鲜」里随时查看新版本。

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