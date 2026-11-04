尝鲜需谨慎：曝 iPhone Duo 升级 iOS 27.3 测试版微信暂缺“和其他设备同时登录”功能

IT之家 11 月 4 日消息，今日凌晨，苹果面向 iPhone 推送了 iOS 27.3 系统首个开发者预览版，带来了大家期待已久的「Apple 智能与 Siri」。

但据多位博主反馈，iPhone Duo 在升级 iOS 27.3 首个开发者预览版后，暂时失去了“和其他设备同时登录”功能，仅可以作为普通手机设备登录（今年 10 月，微信远程升级，支持在 iPhone Duo 上和其他设备同时登录）。

手持 iPhone Duo 想尝鲜 Apple 智能的用户，如果对微信双端同时登录有需求，建议等 iOS 27.3 公测或正式版本的推出。

参考IT之家此前报道，国行 Apple 智能与阿里巴巴达成合作，在部分体验中接入千问。国内用户可直接在 Siri、写作工具和视觉智能中调用千问，覆盖文本与图像理解相关能力。

首批向中国用户开放的功能以基础高频场景为主。实时翻译集成在信息、FaceTime 通话和电话 App 中，并支持 AirPods 4 及 AirPods Pro 2 及后续机型进行面对面对话翻译。写作工具提供改写、校对与摘要；视觉智能通过摄像头识别周围物体与场所；照片 App 的消除工具可去除画面中的干扰对象。