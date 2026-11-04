三星 Galaxy T1 运动耳机获美国 FCC 认证，预计明年初发布

IT之家 11 月 4 日消息，三星下一代运动耳机的上市准备工作似乎正在稳步推进。这款采用耳挂式设计的神秘新品此前已先后通过中国、韩国和印度尼西亚的相关认证，如今又跨过了一道重要门槛：获得美国联邦通信委员会（FCC）认证。与此前曝光的信息相比，此次认证文件还透露了更多产品细节。

这款尚未正式发布的耳机型号为 SM-R545，内部代号为 Galaxy T1，于 2026 年 11 月 4 日获得 FCC 批准。认证文件分别涵盖左右两只耳机，认证编号为 ZCASMR545L 和 ZCASMR545R。这也是该产品首次出现在美国认证数据库中。

三星并未在文件中透露太多产品信息，但相关资料仍提供了一些线索。其中，“T1 Cable”和“T1 Project”等字样证实了此前曝光的产品代号。充电盒的型号则为 EP-QR545。

认证测试使用了搭载 R545XXU0AZH1 固件的原型设备。实验室测试结果显示，这款耳机的蓝牙连接距离超过 14.5 米。文件还显示，耳机采用 3.85V 电池，充电盒的充电输入规格为 5V。

此次认证文件还包含了两张值得关注的图片：一张展示了耳机正在接受实验室测试，另一张则是充电盒的技术图纸。这些资料让外界得以进一步了解产品外观。不过，三星仍将更清晰的产品照片和用户手册列为保密资料，预计要等到传闻中的 2027 年上市时才会公开。

IT之家注意到，此前的消息称，这款耳机将采用环绕耳廓的耳挂式设计，以确保用户在运动过程中佩戴稳固。早前曝光的软件信息还显示，耳机可能支持佩戴贴合度测试（Earbud Fit Test）和可自定义触控操作。硬件方面，每只耳机预计配备约 63mAh 电池，充电盒电池容量则为 595mAh。不过，三星尚未正式确认上述功能和规格。

此次获得美国 FCC 认证，也进一步扩充了 Galaxy T1 的认证记录。此前，这款耳机已经出现在中国、韩国和印度尼西亚的认证信息中。这表明三星可能正准备将其推向包括美国在内的多个市场。

目前，三星仍未公布这款耳机的最终零售名称、售价和具体上市时间。外界猜测，其有望于 2027 年初与 Galaxy S27 系列一同发布，但这一消息尚未得到证实。随着美国认证顺利通过，Galaxy T1 距离正式上市又近了一步。